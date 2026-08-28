Haberler Yaşam Haberleri Yer Adana! Hastane deposundan milyonlarca liralık ilaç çaldı! Şüphelinin ifadesi pes dedirtti: ‘İlaçları depodan çıkarıp…’
Giriş Tarihi: 28.08.2026 12:58

Yer Adana! Hastane deposundan milyonlarca liralık ilaç çaldı! Şüphelinin ifadesi pes dedirtti: ‘İlaçları depodan çıkarıp…’

Adana’nın Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nin Radyoloji bölümünün deposunda yaşanan hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Toplam değeri milyonlarca lirayı aşan ilaçlar buhar oldu. Olayla ilgili depo sorumlusu C.S. gözaltına alınırken ifadesi hayrete düşürdü. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yer Adana! Hastane deposundan milyonlarca liralık ilaç çaldı! Şüphelinin ifadesi pes dedirtti: ‘İlaçları depodan çıkarıp…’
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Olay, Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde meydana geldi. Radyoloji bölümünün depo sorumlusu C.S. yıllık izne çıkınca yerine S.A.B. görevlendirildi.

15 MİLYONLUK İLAÇ ÇALDI

Depoda sayım yapan S.A.B., piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan bazı ilaçların eksik olduğunu tespit etti. S.A.B.'nin durumu bildirmesi üzerine hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı. Depo sorumlusu C.S.'ye ulaşamayan yönetim, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, C.S.'yi dün gözaltına aldı.

'DEPODAN ÇIKARIP SATTIM'

Emniyete götürülen C.S. sorgusunda, "Borcum vardı. Borçlu olduğum kişiler beni tehdit etti. Bu nedenle 2 milyon liralık ilaçları depodan çıkarıp, sattım. İlaçların geri kalan kısmıyla ilgili bilgim yok" dedi. Bunun üzerine polis, konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. C.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SARIÇAM #ADANA

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Yer Adana! Hastane deposundan milyonlarca liralık ilaç çaldı! Şüphelinin ifadesi pes dedirtti: ‘İlaçları depodan çıkarıp…’
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