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Giriş Tarihi: 27.06.2026 11:10 Son Güncelleme: 27.06.2026 11:11

Yer Adana! İhbara giden polis memurunu silahla yaraladı! Şüphelinin pişkin savunması pes dedirtti: ‘Yanlışlıkla vurdum’

Adana’nın Çukurova ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Bir kişinin silahlı kişiler tarafından takip edildiği ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler saldırıya uğradı. Polis memuru M.A.Ş., motosikletteki 23 yaşındaki Can Ceylan'ın tabancayla açtığı ateş sonucu vurularak yaralandı. Şüpheli kıskıvrak yakalanırken pişkin savunması şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yer Adana! İhbara giden polis memurunu silahla yaraladı! Şüphelinin pişkin savunması pes dedirtti: ‘Yanlışlıkla vurdum’
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Olay, 25 Haziran'da saat 04.30 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, silahlı kişiler tarafından takip edildiğini söyleyerek yardım istedi.

POLİS MEMURU YARALANDI

İhbar üzerine Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipte görevli polis memuru M.A.Ş., bölgede araştırma yaptığı sırada 01 AZK 699 plakalı motosikletle olay yerine gelen bir şüpheli, tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar polis memurunun kasık ve bacağına isabet etti. M.A.Ş. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise motosikletle kaçtı.

SUÇ ALETİ SİLAHLA KISKIVRAK YAKALANDI

Ekip arkadaşının telsiz anonsu üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan M.A.Ş., ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bölgeye takviye giden polis ekipleri, şüphelinin Can Ceylan olduğunu tespit etti. Bölgede araştırma yapan polis, kendilerini görünce kaçan şüpheliyi takiple yakaladı. Şüphelinin üst aramasında olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan Can Ceylan, Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

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'YANLIŞLIKLA VURDUM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Can Ceylan, gazetecilere, "Yanlışlıkla vurdum. Pişmanım" dedi. Mahkemeye çıkarılan Ceylan tutuklandı. Bu arada tedaviye alınan polis memuru M.A.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇUKUROVA #ADANA

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Yer Adana! İhbara giden polis memurunu silahla yaraladı! Şüphelinin pişkin savunması pes dedirtti: ‘Yanlışlıkla vurdum’
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