Yer Adana! İhbara giden polis memurunu silahla yaraladı! Şüphelinin pişkin savunması pes dedirtti: ‘Yanlışlıkla vurdum’

POLİS MEMURU YARALANDI

İhbar üzerine Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipte görevli polis memuru M.A.Ş., bölgede araştırma yaptığı sırada 01 AZK 699 plakalı motosikletle olay yerine gelen bir şüpheli, tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar polis memurunun kasık ve bacağına isabet etti. M.A.Ş. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise motosikletle kaçtı.