Yer Adana! Tartışma sokak ortasında sopalı yumruklu kavgaya dönüştü: Meğer husumetleri evden kovunca…

Olay, 4 Haziran'da öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Kamyonetiyle caddede seyir halindeki Uğur B., husumetli olduğu kayınbiraderleri Ramazan G. ve Yusuf G. ile karşılaştı.
ENİŞTELERİNİ DARBETTİLER
Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyünce motosikletteki kayınbiraderleri, Uğur B.'yi kamyonetinden indirip, sopayla darbetti. Uğur B. ise kamyonetindeki av tüfeğini çıkarıp, dipçiğiyle Ramazan G.'ye vurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Uğur B. kamyonetine binip, olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
KAVGANIN ARKASINDAN ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK ÇIKTI
Uğur B.'nin şiddetli geçimsizlik yaşadığı 1 çocuğunun annesi eşi E.B. ile bir süre önce tartıştığı, ailesinin evine gönderince de husumetin başladığı ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde birbirlerini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Uğur B., Ramazan G. ve Yusuf G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.