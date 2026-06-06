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Giriş Tarihi: 6.06.2026 11:55

Yer Adana! Tartışma sokak ortasında sopalı yumruklu kavgaya dönüştü: Meğer husumetleri evden kovunca…

Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olay korku dolu dakikalar yaşattı. Kamyonetiyle seyir halindeki Uğur B., husumetli olduğu kayınbiraderleriyle ile karşılaşınca tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini sopa, yumruk ve av tüfeğinin dipçiğiyle darbetti. İki taraf arasındaki husumetin aile arasında yaşanan olaydan sonra başladığı ortaya çıktı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Yer Adana! Tartışma sokak ortasında sopalı yumruklu kavgaya dönüştü: Meğer husumetleri evden kovunca…
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Olay, 4 Haziran'da öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Kamyonetiyle caddede seyir halindeki Uğur B., husumetli olduğu kayınbiraderleri Ramazan G. ve Yusuf G. ile karşılaştı.

ENİŞTELERİNİ DARBETTİLER

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyünce motosikletteki kayınbiraderleri, Uğur B.'yi kamyonetinden indirip, sopayla darbetti. Uğur B. ise kamyonetindeki av tüfeğini çıkarıp, dipçiğiyle Ramazan G.'ye vurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Uğur B. kamyonetine binip, olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ambulansta tedavi edilen Ramazan G. ile Yusuf B. olay yerinde, Uğur B.'yi ise yakın bir sokakta gözaltına aldı.

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KAVGANIN ARKASINDAN ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK ÇIKTI

Uğur B.'nin şiddetli geçimsizlik yaşadığı 1 çocuğunun annesi eşi E.B. ile bir süre önce tartıştığı, ailesinin evine gönderince de husumetin başladığı ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde birbirlerini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Uğur B., Ramazan G. ve Yusuf G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SEYHAN #ADANA #KAVGA

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Yer Adana! Tartışma sokak ortasında sopalı yumruklu kavgaya dönüştü: Meğer husumetleri evden kovunca…
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