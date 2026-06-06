Yer Adana! Tartışma sokak ortasında sopalı yumruklu kavgaya dönüştü: Meğer husumetleri evden kovunca…

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ambulansta tedavi edilen Ramazan G. ile Yusuf B. olay yerinde, Uğur B.'yi ise yakın bir sokakta gözaltına aldı.