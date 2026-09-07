Yer Adıyaman! Darp edilen kadına yardım etmek isterken canından oluyordu: Dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı!

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polisler çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri U.Y.'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan U.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.