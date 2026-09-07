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Giriş Tarihi: 7.09.2026 14:34

Yer Adıyaman! Darp edilen kadına yardım etmek isterken canından oluyordu: Dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı!

Adıyaman'da meydana gelen olayda sevgilisi tarafından darp edilen kadına yardım etmek isteyen U.Y., dehşeti yaşadı. Saldırgan tarafından bıçaklanan talihsiz adam kanlar içinde kalırken olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yer Adıyaman! Darp edilen kadına yardım etmek isterken canından oluyordu: Dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı!
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Olay, dün, Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. U.K., sevgilisini darbettiği sırada yoldan geçen U.Y., olaya müdahale etmek istedi. U.K., araya giren U.Y.'yi bıçakladı. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polisler çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri U.Y.'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan U.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, kaçan U.K.'yi yakaladı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADIYAMAN

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Yer Adıyaman! Darp edilen kadına yardım etmek isterken canından oluyordu: Dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı!
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