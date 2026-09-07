Yer Adıyaman! Darp edilen kadına yardım etmek isterken canından oluyordu: Dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı!

Olay, dün, Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. U.K., sevgilisini darbettiği sırada yoldan geçen U.Y., olaya müdahale etmek istedi. U.K., araya giren U.Y.'yi bıçakladı. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polisler çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri U.Y.'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan U.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.