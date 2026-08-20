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Giriş Tarihi: 20.08.2026 16:40

Yer Adıyaman! Eniştesini mezarlıkta öldürüp ‘Yaralı var’ ihbarında bulunmuştu: Cani kayınbirader tutuklandı!

Adıyaman’da eniştesini öldürdükten sonra ‘Yaralı var’ ihbarında bulunarak kayıplara karışmıştı. Olay yerine giden ekipler ölen kişinin 42 yaşındaki Ömer Tunç olduğunu belirlemişti. HTS kayıtlarının ele verdiği cani tutuklandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Yer Adıyaman! Eniştesini mezarlıkta öldürüp ‘Yaralı var’ ihbarında bulunmuştu: Cani kayınbirader tutuklandı!
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Edinilen bilgilere göre, 18 Ağustos günü Adıyaman merkez Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarında mezarlık yanında bir ihbar üzerine erkek cesedi bulunmuştu. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, olay yerinde ölen kişinin 42 yaşındaki Ömer Tunç olduğu belirlenmişti. Olay yerinde aynı zamanda çok sayıda boş mermi kovanı bulunmuştu.

HTS KAYITLARI O CANİYİ ELE VERDİ

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki titiz çalışmaları sonucunda ihbarda bulunan kişinin Ömer Tunç'un kayınbiraderi Abuzer A. olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı çalışmalar, HTS kayıtları, istihbarı bilgiler çerçevesinde şahsın Karapınar Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

KAYINBİRADER GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet savcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında şahsın kaldığı adrese jandarma ekiplerince operasyon yapılmıştı. Gözaltına alınan Abuzer A., İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından yoğun güvenlik önlemleri sonrası Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADIYAMAN

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Yer Adıyaman! Eniştesini mezarlıkta öldürüp ‘Yaralı var’ ihbarında bulunmuştu: Cani kayınbirader tutuklandı!
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