Yer Adıyaman! Eniştesini mezarlıkta öldürüp ‘Yaralı var’ ihbarında bulunmuştu: Cani kayınbirader tutuklandı!

Edinilen bilgilere göre, 18 Ağustos günü Adıyaman merkez Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarında mezarlık yanında bir ihbar üzerine erkek cesedi bulunmuştu. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, olay yerinde ölen kişinin 42 yaşındaki Ömer Tunç olduğu belirlenmişti. Olay yerinde aynı zamanda çok sayıda boş mermi kovanı bulunmuştu.