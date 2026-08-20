Yer Ağrı! Hasret 7 yıl sonra dindi! Kaybolan engelli oğlunu parkta buldu: Meğer adına fabrika kurup…

ÜZERİNE ŞİRKET VE FABRİKA KAYITLARI BULUNDU

Şirketlerin kayıtlı olduğu adresleri İstanbul'da araştırdığını belirten baba, bazı adreslerde şirket veya fabrika bulunmadığını iddia etti. Konuyla ilgili şikâyetçi olduğunu ifade eden baba, soruşturma sürecinin henüz sonuçlanmadığını söyledi. Oğlunun adına SGK kayıtları ve borçlar bulunduğunu belirten Seyfettin Cengiz, şirketlerde çalışan kişilerin SGK primlerinin ödendiğini ancak oğlunun sağlık güvencesi ve ilaç konusunda mağduriyet yaşadığını dile getirdi.