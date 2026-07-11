Yer Aksaray! İslam dünyasının en kıymetli emanetleri ziyaretçilerine açıldı: Sergiye yoğun ilgi!

BAŞKAN DİNÇER'DEN SERGİYE DAVET

Kürsüye gelen Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, mübarek bir cuma gününde bu anlamlı açılışı gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Sergiyi geçen yılın ardından bu yıl ikinci kez düzenlediklerini ve ilginin yine çok yüksek olduğunu vurgulayan Dinçer, şu ifadeleri kullandı: "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve Asr-ı Saadet dönemine ait bu mukaddes emanetlerin şehrimize getirilmesi, Aksaray için manevi bir kazanç ve büyük bir değerdir. Tüm hemşehrilerimizi bu manevi iklimi paylaşmaya ve sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum."