Yer Aksaray: Plakasını bantla kapattı! Savunması pes dedirtti

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 24 plakalı bir otomobilin harf ve rakam grubunun kapalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine aracın ilerlediği Aksaray-Ankara kara yolu Tacin Mahallesi kavşağında önlem alan polis, otomobili durdurdu. Araçtan inen sürücü Ş.K.A., polise 'Cenazem var' diye kendini savundu.