Yer Ankara! Anne ve kızı böcek ilacından ölmüştü: Yargıtay kararı bozdu!

YARGITAY SUÇ VASFINI DOĞRU, CEZA MİKTARINI YANLIŞ BULDU

Karara karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26'ncı Ceza Dairesi, başvuruları esastan reddetti. Karar, tarafların temyiz başvurusu üzerine Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, Çatuk'un eylemi gerçekleştirdiğinin sabit olduğunu ve eylemin suç vasfının doğru belirlendiğini belirtti. Daire, sanığın 2 kişinin ölümü ile birden fazla kişinin hafif şekilde yaralanmasına asli kusuruyla neden olduğunun kabulünde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti. Yargıtay, buna karşın Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası belirlenmesi gereken suçta, ilk derece mahkemesinin temel cezayı 12 yıl olarak belirlemesini hukuka aykırı buldu. Kararda, sanığın kusurunun ağırlığı ile meydana gelen zarar dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılabileceği ancak cezanın işlenen fiille orantılı olması gerektiği vurgulandı. Daire, ilk derece mahkemesince temel cezanın 12 yıl olarak belirlenmesinin, 'Benzer olaylarla karşılaştırıldığında eylem ile ceza arasındaki muvazeneyi bozacak şekilde ve orantılılık ilkesine aykırı' olduğunu belirterek, sanığa fazla ceza tayin edildiğine hükmetti. Yargıtay ayrıca taksirli suçlarda temel ceza belirlenirken, 'Suçun işlenmesinde kullanılan araçlar' ölçütünün gerekçe olarak kullanılamayacağını kaydetti. Bu gerekçelerle Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, Çatuk hakkında verilen mahkumiyet hükmünü oy birliğiyle bozdu. Daire, Burak Akça hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan verilen beraat kararını ise hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı. Dosya, yeniden değerlendirme yapılması için Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.