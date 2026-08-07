Yer Antalya! Boğulan 19 yaşındaki gencin cenazesi teslim alındı! Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı: ‘Ciğerimi yaktın babam’

Dün akşam 23.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı Sahili'nde meydana gelen olayda, Kayseri'den tatil amacıyla Antalya'ya gelen 3 arkadaş, akşam saatlerinde vakit geçirmek için Konyaaltı Sahili'ne gitti. 3 arkadaş bir süre sohbet ettikten sonra serinlemek için denize girdi. Gençlerden birisi kısa süre sonra sudan çıkarken, bir süre sonra Muhammet Topçu (19) ve Uğur Kaan'ın (20) suda kaybolduğunu fark etti. Arkadaşlarının farklı bir noktadan sudan çıkmış olabileceğini düşünen genç tüm aramalarına rağmen 2 arkadaşına ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.