Yer Antalya! Hayvanlarını otlatan çoban ormanlık alanda buldu: Ekipler harekete geçti!

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Şahinler Mahallesi Akçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede hayvanlarını otlatan çoban, ormanlık alanda kafatası olduğunu değerlendirdiği buluntuyu fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.