Yer Antalya! Hayvanlarını otlatan çoban ormanlık alanda buldu: Ekipler harekete geçti!

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Şahinler Mahallesi Akçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede hayvanlarını otlatan çoban, ormanlık alanda kafatası olduğunu değerlendirdiği buluntuyu fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.
EKİPLER ALARMA GEÇTİ
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Bölge güvenlik altına alınırken, olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikat başlatıldı. Kafatasının incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.