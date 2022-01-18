Yer Antalya: İşitme engelli Nihal Babayiğit sırra kadem bastı!

Serik'te annesi Derya Babayiğit ile yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit, pazar günü öğle saatlerinde, anneannesine gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Kızlarından haber alamayan aile, polise başvurdu. Nihal'in dün Antalya Otogarı yakınında bir kadınla görüldüğü haberini alan aile, aramalarına rağmen kızlarına ulaşamadı. Sosyal medya aracılığıyla tanışıp görüştüğü gençten şüphelenen aile, Batman'daki gencin ailesine ulaştı. Gencin yakınlarının Nihal'in, Batman'da olmadığını belirtmesi üzerine Babayiğit ailesi kızlarını bulmak için araştırmaya devam etti.