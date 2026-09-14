Yer Antalya! Motosikletli metrelerce sürüklendi! 18 yaşındaki Mehmet Ege hayatını kaybetti: Meğer 20 gün önce…

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Tonguç Caddesi Tonguç Altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ege Sula'nın (18) kullandığı 07 BSA 572 plakalı motosiklet Tonguç Altgeçidine geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan trafik levhasına çarparken, motosiklet ise yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra durabildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Alt geçit tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılırken, kazayı duyarak olay yerine gelen meraklı vatandaşlar alt geçidin üst kısmında polis ekiplerinin çalışmasını film izler gibi takip etti.
MOTOSİKLET 150 METRE SÜRÜKLENDİ
Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışması sırasında ekipler 18 yaşındaki gencin cansız bedenini üst kısımdan meraklı gözlerle izleyen kabalığın görmemesi için yoğun çaba sarf etti. Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Mehmet Ege Sula'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra yol ortasında durabilen motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.