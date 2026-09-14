Yer Antalya! Motosikletli metrelerce sürüklendi! 18 yaşındaki Mehmet Ege hayatını kaybetti: Meğer 20 gün önce…





OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ



Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Alt geçit tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılırken, kazayı duyarak olay yerine gelen meraklı vatandaşlar alt geçidin üst kısmında polis ekiplerinin çalışmasını film izler gibi takip etti.