Yer Arnavutköy! İş yeri sahibi ofisteki gizemli sesin peşine düştü: Tabelayı kaldıran adam gözlerine inanamadı!

Olay, İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'ndeki Taşoluk Mahallesi'nde bulunan bir emlak ofisinde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ofise gelen çalışanlar çevreden sürekli yavru kedi sesi geldiğini fark etti. Sesin kaynağını bulabilmek için ofis içerisinde ve çevresinde arama yapan çalışanlar, bir süre sonra ses kesilince kedinin nerede olduğunu tespit edemedi. Aradan yaklaşık 1-2 saat geçtikten sonra kedi sesi yeniden duyuldu. Ofiste bulunan emlakçı Adem Yıldırım, bu kez sesin geldiği noktayı dikkatlice takip etmeye başladı. İş yerinin dış cephesindeki tabeladan şüphelenen Yıldırım, tabelaya yaklaştığında yavru kedinin sesinin içeriden geldiğini fark etti.