Yer Aydın: 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı!

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçlarından aranan ve hakkında 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. isimli şüpheli yapılan fiziki takip sonucu Koçarlı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen T.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi...