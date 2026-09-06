Haberler Yaşam Haberleri Yer Aydın! Görenler gözlerine inanamadı! İneğin peşinden koşan boğa ortalığı birbirine kattı: Evin çatısına uçup tavanda asılı kaldı!
Giriş Tarihi: 6.09.2026 17:07

Yer Aydın! Görenler gözlerine inanamadı! İneğin peşinden koşan boğa ortalığı birbirine kattı: Evin çatısına uçup tavanda asılı kaldı!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. İneğin peşinden koşan damızlık boğa, evin çatısına uçtu. Çatının bir kısmı göçerken, damda asılı kalan boğa itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Savaş alanına dönen evde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Yer Aydın! Görenler gözlerine inanamadı! İneğin peşinden koşan boğa ortalığı birbirine kattı: Evin çatısına uçup tavanda asılı kaldı!
  • ABONE OL

İlginç olay, Kırcaklı köyünde Ali Aldemir'in evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Aldemir, ineklerini tohumlaması için serbest bıraktığı damızlık boğa, bir ineğin peşinden koşarken bir anda besihanenin alt tarafında bulunan evin çatısına düştü.

KİREMİTLERİ KIRIP ÇATIYI DELDİ

Kiremitleri kırıp çatıyı da delen damızlık boğa yarısı evin içinde sırtı da çatının üzerinde askıda kaldı.

BOĞA DAMDA ASILI KALDI

Bir anda gürültüyle uyanan ev sakinleri evin salonunda tavandan sarkmış koca boğayı görünce ne yapacaklarını şaşırıp 112 Acil Servis'i arayıp yardım istedi. Bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ev ile çatı arasında askıda kalan boğayı kurtardı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

EVDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Evde büyük çapta maddi hasar oluşurken damızlık boğanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#NAZİLLİ #AYDIN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Aydın! Görenler gözlerine inanamadı! İneğin peşinden koşan boğa ortalığı birbirine kattı: Evin çatısına uçup tavanda asılı kaldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA