Yer Aydın! Önce 2 dairesini gasp ettiler ardından canice bıçakladılar! Talihsiz kadın yaşadığı kabusu anlattı: Bizi yere yatırıp defalarca…

"BİR DAİREME YERLEŞİP DİĞERİNİ KİRAYA VERMİŞ"

Yaşadığı olayın şokunu hala üzerinden atamadığını belirten Songül Erbek, "Yıllarca dişimden tırnağımdan artırarak biriktirdiklerimle Uydukent Sitesi'nden 11 yıl önce 2 daire aldım. O dönemde daireler tam bitmemişti. 2023 yılında sonradan İlhan Dikici'nin ortağı olduğunu öğrendiğim bir kişi bana telefon edip, yarım kalan daireleri tamamladıklarını söyledi. Benden önce 1 milyon 200 bin, ardından 2 milyon lira, sonra da 1 dairemi istedi. Bu yıl haziran ayında 2 evi de kontrol etmek için Kuşadası'na geldim. Dairelerin birinde bir kadının oturduğunu ve 3 yıldan beri de bize saldıran kişilere kira ödediğini öğrendim. Kuşadası'na bu gelişimizde de diğer daireye İlhan Dikici'nin oğlu Remzi Dikici'nin yerleştiğini gördüm. Babası ve oğlu; beni, kızımı ve oğlumu çeşitli yerlerimizden bıçaklayıp, darbetti. Kaburgamda kırık var. Ayrıca yüzüme aldığım darbe nedeniyle de bir dişim kırıldı. Oğlumun durumu daha da kötü. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.