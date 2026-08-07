Yer Balıkesir! Lunaparka alınmayınca dehşet saçtı! Şüpheli adeta kurşun yağmuruna tuttu: 12 kişi yaralandı!

İlçede kurulan panayırdaki lunaparkın kapanış saatinden sonra gelen birkaç kişi, alandaki aletleri kullanmak istedi. Lunapark görevlilerinin izin vermemesi üzerine tartışma çıktı.
12 KİŞİ YARALANDI
Yaşanan arbedede bir zanlı yanındaki av tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Bu sırada saçmaların isabet ettiği 12 kişi yaralandı.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Dursunbey Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili 6 şüpheliyi yakaladı.