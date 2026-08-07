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Giriş Tarihi: 7.08.2026 15:45 Son Güncelleme: 7.08.2026 16:12

Yer Balıkesir! Lunaparka alınmayınca dehşet saçtı! Şüpheli adeta kurşun yağmuruna tuttu: 12 kişi yaralandı!

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen olay korku dolu dakikalar yaşattı. Lunaparkın kapanış saatinden sonra gelen birkaç kişi, alandaki aletleri kullanmak isteyince görevliler izin vermedi. Yaşanan arbedede bir zanlı yanındaki av tüfeğiyle adeta dehşet saçtı. Pompalı tüfekli faciada yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

AA Yaşam
Yer Balıkesir! Lunaparka alınmayınca dehşet saçtı! Şüpheli adeta kurşun yağmuruna tuttu: 12 kişi yaralandı!
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İlçede kurulan panayırdaki lunaparkın kapanış saatinden sonra gelen birkaç kişi, alandaki aletleri kullanmak istedi. Lunapark görevlilerinin izin vermemesi üzerine tartışma çıktı.

12 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan arbedede bir zanlı yanındaki av tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Bu sırada saçmaların isabet ettiği 12 kişi yaralandı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Dursunbey Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili 6 şüpheliyi yakaladı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BALIKESİR

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Yer Balıkesir! Lunaparka alınmayınca dehşet saçtı! Şüpheli adeta kurşun yağmuruna tuttu: 12 kişi yaralandı!
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