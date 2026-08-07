Yer Balıkesir! Lunaparka alınmayınca dehşet saçtı! Şüpheli adeta kurşun yağmuruna tuttu: 12 kişi yaralandı!

12 KİŞİ YARALANDI



Yaşanan arbedede bir zanlı yanındaki av tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Bu sırada saçmaların isabet ettiği 12 kişi yaralandı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Dursunbey Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili 6 şüpheliyi yakaladı.

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