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Giriş Tarihi: 16.07.2026 16:54 Son Güncelleme: 16.07.2026 16:57

Yer Beylikdüzü! Araç park etme kavgası ortalığı birbirine kattı: "Bıçakla keseceğim" diye bağırıp…

İstanbul Beylikdüzü’nde meydana gelen olay ortalığı savaş alanına çevirdi. Mahalle sakinleriyle esnaf arasında dükkan önüne araç park edilmesi nedeniyle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Feci olayda 1 kişi yaralanırken araç sahibinin kavga ettiği esnafın başında bekleyerek ‘Bıçakla keseceğim’ diye bağırması dehşete düşürdü. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yer Beylikdüzü! Araç park etme kavgası ortalığı birbirine kattı: Bıçakla keseceğim diye bağırıp…
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Olay, Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleriyle esnaf arasında dükkan önüne araç park edilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Esnafın dükkan önüne aracını park eden mahalle sakinine küfür etmesinin ardından tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kısa süre sonra kavgaya diğer mahalle sakinleri de dahil oldu.

'BIÇAKLA KESECEĞİM' DİYE BAĞIRDI

Kavga sırasında araç sahibi otomobilini dükkan önüne park etmesine izin vermeyen esnafın başında bekleyerek "Bıçakla keseceğim" diye bağırdı. Kavga devam ederken esnafın yakınları da olay yerine gelerek kavgaya karıştı.

Dükkan önüne park etme meselesi kavgaya dönüştü: Esnaf ve mahalleli birbirine girdi | Video

1 KİŞİ YARALANDI

Kavga sırasında 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişiye ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Tarafların bağırıp küfür ederek birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Kavga mahalle sakinlerinin müdahalesiyle son buldu.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #BEYLİKDÜZÜ

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