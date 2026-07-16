Yer Beylikdüzü! Araç park etme kavgası ortalığı birbirine kattı: "Bıçakla keseceğim" diye bağırıp…

Olay, Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleriyle esnaf arasında dükkan önüne araç park edilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Esnafın dükkan önüne aracını park eden mahalle sakinine küfür etmesinin ardından tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kısa süre sonra kavgaya diğer mahalle sakinleri de dahil oldu.