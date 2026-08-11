Haberler Yaşam Haberleri Yer Beyoğlu! Eniştesinin dükkanında fön çektirip para vermek istemeyince dehşeti yaşadı: 9 kişi taş ve sopalarla evini basıp…
Giriş Tarihi: 11.08.2026 10:42

Yer Beyoğlu! Eniştesinin dükkanında fön çektirip para vermek istemeyince dehşeti yaşadı: 9 kişi taş ve sopalarla evini basıp…

İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan olayda eniştesinin berber dükkanında saçına fön çektiren Servet B., ücret ödemek istemeyince kabusu yaşadı. Eniştesi ile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle dükkan sahibi olan Ferhat O., 8 kişiyle birlikte Servet B.'nin evini taş ve sopalarla bastı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yer Beyoğlu! Eniştesinin dükkanında fön çektirip para vermek istemeyince dehşeti yaşadı: 9 kişi taş ve sopalarla evini basıp…
  • ABONE OL

Olay, 9 Ağustos Pazar günü saat 14.30 sıralarında Kasımpaşa'da meydana geldi. İddiaya göre Servet B., eniştesi Ferhat O.'ya ait berber dükkanına giderek saçına fön çektirip jöle sürdü. Ferhat O.'nun ücret istemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Dükkandan ayrılan Servet B. ile Ferhat O. daha sonra sokakta karşılaşınca kavga etmeye başladılar.

9 KİŞİ TAŞ VE SOPALARLA EVLERİ BASTI

Kavganın ardından Ferhat O., Nihat O., Nihat O.'nun oğulları Harun O., Ekin O., Ergin O. ile Azize B., Hatice O., Vahit O. ve Alaattin O. toplanarak ellerine aldıkları taş ve sopalarla Servet B.'nin evini bastı. Binaya giren grup, evin camlarını taş ve sopalarla kırdı.

EVİNE TAŞLARLA SALDIRDI

Şüpheliler daha sonra apartmandan çıkıp yokuş aşağı ilerleyerek köşe başında bulunan Emrah O.'nun evine de saldırdı. Atılan taşlar nedeniyle evlerin camları kırılırken ve hasar oluştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle saldırı sona ererken taş ve sopalarla eve saldıran 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #BEYOĞLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Beyoğlu! Eniştesinin dükkanında fön çektirip para vermek istemeyince dehşeti yaşadı: 9 kişi taş ve sopalarla evini basıp…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA