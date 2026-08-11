Yer Beyoğlu! Eniştesinin dükkanında fön çektirip para vermek istemeyince dehşeti yaşadı: 9 kişi taş ve sopalarla evini basıp…

9 KİŞİ TAŞ VE SOPALARLA EVLERİ BASTI

Kavganın ardından Ferhat O., Nihat O., Nihat O.'nun oğulları Harun O., Ekin O., Ergin O. ile Azize B., Hatice O., Vahit O. ve Alaattin O. toplanarak ellerine aldıkları taş ve sopalarla Servet B.'nin evini bastı. Binaya giren grup, evin camlarını taş ve sopalarla kırdı.