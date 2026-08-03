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Giriş Tarihi: 3.08.2026 10:20

Yer Beyoğlu! Semt pazarında dehşeti yaşamıştı! Talihsiz kadın kabus dakikalarını böyle anlattı: ‘Kan revan içinde kaldım’

İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen olay gündeme oturdu. Semt pazarında armut seçme nedeniyle kadın müşteriyle pazar esnafı arasında tartışma çıkarken esnaf Selahattin Ş., elindeki tahta kalası Nurcihan Yıkılkan’nin başına attı. Yaralanarak kanlar içinde kalan Yıkılkan’ın başına hastanede 10 dikiş atılırken cani pazarcı gözaltına alındı.Yaşadığı kabus dolu dakikaları anlatan Nurcihan Yıkılkan, 'Bir anda vurunca kan revan içinde kaldım' ifadelerini kullandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yer Beyoğlu! Semt pazarında dehşeti yaşamıştı! Talihsiz kadın kabus dakikalarını böyle anlattı: ‘Kan revan içinde kaldım’
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Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Kulaksız Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazarda alışveriş yapan Nurcihan Yıkılkan ile pazar esnafı Selahattin Ş. arasında armut seçme nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre Nurcihan Yıkılkan'ın tezgahtaki ürünleri seçerken ürünlere zarar verdiğini düşünen Selahattin Ş., "Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin" diyerek uyarıda bulundu. Uyarının ardından taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TALİHSİZ KADININ BAŞINA 10 DİKİŞ ATILDI

İddiaya göre tartışma sırasında Selahattin Ş. Nurcihan Yıkılkan'a hakaret ve küfür etti. Selahattin Ş.'nin eline aldığı tahta kalası Nurcihan Yıkılkan'ın başına fırlattığı iddia edildi. Başına isabet eden tahta kalas nedeniyle yaralanan Nurcihan Yıkılkan için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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SALDIRGAN PAZARCI TUTUKLANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının başında açılma olduğu ve 10 dikiş atıldığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Selahattin Ş. hakkında ise 'Kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahattin Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BİR ANDA VURDU KAN REVAN İÇİNDE KALDIM'

Olayla ilgili konuşan Nurcihan Yıkılkan, "Ben temizlik yapıyordum. 18.30-19.00 sıralarında annem armut istedi. Annemin gözleri görmüyor; engelli., ağzında da dişleri yok. 'Anne alacağım tamam' dedim. Evde de iş yapıyordum. O saatlerde pazara çıktım. Tezgâh vardı. Orada biraz çürük meyveler vardı. Anneme göre bakıyordum. Orada adam, 'Ne yapıyorsun' dedi. 'Abi böyle böyle, annemin gözleri görmüyor, dişleri yok ağzında. Olmuş armutlardan alacağım' dedim. 'Alamazsın' dedi. 'Abi lütfen' dedim. 'Senin anneni' diyerek küfür etti 'Alamazsın' dedi. Orada bir anda kafama vurdu. Ne olduğumu anlayamadım; kan revan içinde kaldım. Kadınların hali böyle mi olmalı. Bunların anneleri, babaları, çolukları, çocukları yok mu. Pazara gidemeyecek miyiz, biz istediğimizi alamayacak mıyız? " diye konuştu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BEYOĞLU #İSTANBUL

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Yer Beyoğlu! Semt pazarında dehşeti yaşamıştı! Talihsiz kadın kabus dakikalarını böyle anlattı: ‘Kan revan içinde kaldım’
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