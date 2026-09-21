Yer Bolu! Baba ve oğlunu canice öldürmüştü! Saklandığı ormanda yakalandı: Meğer 38 gün boyunca...

Olay, 13 Ağustos'ta, Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Hürriyet Mahallesi Sağlık Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Çelik ile husumetli olduğu Tayfun Muhammed Sönmez ve babası Tahsin Sönmez, 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çelik, yanında getirdiği tüfekle, baba ve oğluna ateş etti.
BABA VE OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI
Tahsin Sönmez ve oğlu, yaralanıp yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrollerde baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Dün gece gerçekleştirilen operasyonla da Çelik, 38 gün sonra, saklandığı ormanda jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Mengen Adliyesi'ne sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.