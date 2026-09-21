Yer Bolu! Baba ve oğlunu canice öldürmüştü! Saklandığı ormanda yakalandı: Meğer 38 gün boyunca...

Olay, 13 Ağustos'ta, Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Hürriyet Mahallesi Sağlık Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Çelik ile husumetli olduğu Tayfun Muhammed Sönmez ve babası Tahsin Sönmez, 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çelik, yanında getirdiği tüfekle, baba ve oğluna ateş etti.