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Giriş Tarihi: 21.09.2026 15:51

Yer Bolu! Baba ve oğlunu canice öldürmüştü! Saklandığı ormanda yakalandı: Meğer 38 gün boyunca...

Bolu'nun Mengen ilçesinde, Ramazan Çelik 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle husumetli olduğu Tayfun Muhammed Sönmez ile babası Tahsin Sönmez’i vurarak canice katletmişti. Katil zanlısı saklandığı ormanda 38 gün sonra yakalanarak tutuklandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yer Bolu! Baba ve oğlunu canice öldürmüştü! Saklandığı ormanda yakalandı: Meğer 38 gün boyunca...
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Olay, 13 Ağustos'ta, Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Hürriyet Mahallesi Sağlık Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Çelik ile husumetli olduğu Tayfun Muhammed Sönmez ve babası Tahsin Sönmez, 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çelik, yanında getirdiği tüfekle, baba ve oğluna ateş etti.

BABA VE OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI

Tahsin Sönmez ve oğlu, yaralanıp yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrollerde baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CANİ 38 GÜN SONRA SAKLANDIĞI ORMANDA YAKALANDI

Öte yandan, olaydan sonra kaçan şüpheli Ramazan Çelik'i yakalama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda Çelik'in, Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Karakaya köyü yakınlarında ormanda saklandığı belirlendi.

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ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dün gece gerçekleştirilen operasyonla da Çelik, 38 gün sonra, saklandığı ormanda jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Mengen Adliyesi'ne sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BOLU

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Yer Bolu! Baba ve oğlunu canice öldürmüştü! Saklandığı ormanda yakalandı: Meğer 38 gün boyunca...
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