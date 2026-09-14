Yer Bursa! 2 gencin hayatını kaybettiği facianın görüntüleri ortaya çıktı! Alkollü tır sürücüsü ters şeride girip zikzak çizmiş

2 GENÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Muhammed Yusuf Ezel (19) ve Remzi Manaoğlu hayatını kaybederken, hafif yaralanan K. isimli şahıs ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü Recep Ö.'nün yapılan kontrolde 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.