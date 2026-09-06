Yer Bursa! Minik Emir incir bahçesinde kayboldu! Evlat hasreti böyle son buldu: Oğluna kavuşan anne bayıldı!

Osmangazi ilçesi Dürdane Mahallesi Kuşdili mevkisine mevsimlik işçi olarak gelen Suriye uyruklu ailenin oğlu Emir Ğırnebi, iddiaya göre anne ve babası incir toplarken bir anda gözden kayboldu. Oğullarının bahçede olmadığını gören aile, çevredeki aramaları sonuçsuz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.