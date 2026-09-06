Haberler Yaşam Haberleri Yer Bursa! Minik Emir incir bahçesinde kayboldu! Evlat hasreti böyle son buldu: Oğluna kavuşan anne bayıldı!
Giriş Tarihi: 6.09.2026 16:20

Yer Bursa! Minik Emir incir bahçesinde kayboldu! Evlat hasreti böyle son buldu: Oğluna kavuşan anne bayıldı!

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Ailesi incir bahçesinde çalışırken kaybolan 2,5 yaşındaki Emir Ğırnebi, ekiplerin çalışmasıyla, 3 saat sonra kara yolu kenarındaki çalılıkta bulundu. Oğluna kavuşan anne, sevinçten bayıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yer Bursa! Minik Emir incir bahçesinde kayboldu! Evlat hasreti böyle son buldu: Oğluna kavuşan anne bayıldı!
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Osmangazi ilçesi Dürdane Mahallesi Kuşdili mevkisine mevsimlik işçi olarak gelen Suriye uyruklu ailenin oğlu Emir Ğırnebi, iddiaya göre anne ve babası incir toplarken bir anda gözden kayboldu. Oğullarının bahçede olmadığını gören aile, çevredeki aramaları sonuçsuz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

EKİPLER 3 SAAT İÇERİSİNDE BULDU

Saat 10.30'da gelen ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD, Jandarma Asayiş, JAK, JÖH, köpekli arama ekipleri, KUMDAK, NAK, İHAKUT, MAK, İHH, AKUT, ANDA, BAKUT, MAG-DER, MAG-AME, Mudanya Belediyesi MAK, Yıldırım Belediyesi AKE, Osmangazi Belediyesi AKE ve UMKE ekipleri kayıp çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

124 personel ve 24 aracın görev aldığı çalışmalara dron, termal dron, İHA, ATV ve arama köpekleri de katıldı.

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ANNESİ SEVİNÇTEN BAYILDI

Emir Ğırnebi, arama çalışmalarının üçüncü saatinde kaybolduğu yere 500 metre mesafede Bursa-Gemlik yolunun yanındaki çalılıkta ağlarken bulundu. Çocuğunun bulunduğunu öğrenen anne sevinçten bayılırken, sağlık durumu iyi olan Emir, ailesine teslim edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#OSMANGAZİ #BURSA

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Yer Bursa! Minik Emir incir bahçesinde kayboldu! Evlat hasreti böyle son buldu: Oğluna kavuşan anne bayıldı!
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