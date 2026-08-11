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Giriş Tarihi: 11.08.2026 16:17

Yer Diyarbakır! Gülistan’ın cansız bedeni arazide bulundu: Şüphelilerin ifadesi kan dondurdu!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşanan olayda 31 yaşındaki Gülistan Karadağ’ın cansız bedeni arazide bulunurken araba detayı kan dondurdu. Korkunç olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınırken ifadeleri kan dondurdu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yer Diyarbakır! Gülistan’ın cansız bedeni arazide bulundu: Şüphelilerin ifadesi kan dondurdu!
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Olay, dün sabah saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Yeşildallı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arazide hareketsiz yatan kadını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CESEDİN 100 METRE YAKININDAKİ ARABA DETAYI KAN DONDURDU

Gelen sağlık ekibinin kontrolünde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin yaklaşık 100 metre yakınında ise park halinde 21 ABK 826 plakalı otomobil bulundu. Yapılan araştırmada cesedin Gülistan Karadağ'a ait olduğu tespit edildi.

GÜLİSTAN'IN CENAZESİNE OTOPSİ YAPILACAK

Olay yeri incelemesinin ardından Karadağ'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Gülistan Karadağ, otopsi işlemlerinin ardından Bismil ilçesindeki Akpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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'UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDEYDİK'

Soruşturma kapsamında L.A. ile otomobilin sahibi A.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde, olay yerine birlikte geldiklerini ve uyuşturucu aldıklarını, uyuşturucunun etkisinde oldukları için Gülistan Karadağ'ın nasıl öldüğünü bilmediklerini söyledikleri belirtildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.A. ve A.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DİYARBAKIR #BAĞLAR

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Yer Diyarbakır! Gülistan’ın cansız bedeni arazide bulundu: Şüphelilerin ifadesi kan dondurdu!
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