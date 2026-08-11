Yer Diyarbakır! Gülistan’ın cansız bedeni arazide bulundu: Şüphelilerin ifadesi kan dondurdu!

'UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDEYDİK'

Soruşturma kapsamında L.A. ile otomobilin sahibi A.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde, olay yerine birlikte geldiklerini ve uyuşturucu aldıklarını, uyuşturucunun etkisinde oldukları için Gülistan Karadağ'ın nasıl öldüğünü bilmediklerini söyledikleri belirtildi.