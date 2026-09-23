Yer Diyarbakır! İki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetmişti: Silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!

Olay 21 Eylülde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan sözü tartışma silahla kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden şahısların cansız bedeni morga kaldırıldı.