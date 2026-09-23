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Giriş Tarihi: 23.09.2026 09:59

Yer Diyarbakır! İki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetmişti: Silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!

Diyarbakır’da dün meydana gelen olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti. İki grup arasında başlayan sözü tartışma silahla kavgaya dönüştü. Silahlı çatışma anı bölgede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Yer Diyarbakır! İki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetmişti: Silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!
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Olay 21 Eylülde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan sözü tartışma silahla kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden şahısların cansız bedeni morga kaldırıldı.

3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan silahlı kavga anı bölgede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların tartıştığı ardından silahların çekilip ateşlendiği görülüyor.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DİYARBAKIR

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Yer Diyarbakır! İki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetmişti: Silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!
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