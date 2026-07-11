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Giriş Tarihi: 11.07.2026 04:22

Yer: Diyarbakır! Kayıp ihbari yapılan şahıs ölü bulundu

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde kayıp ihbarı yapılan şahıs, uçurumda ölü bulundu. Cenaze, otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

İHA
Yer: Diyarbakır! Kayıp ihbari yapılan şahıs ölü bulundu
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Diyarbakır'daki olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ailesinin haber alamadığı Hüseyin Kuday (50) için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Güvenlik güçleri arama çalışması başlatırken, Yenişehir ilçesi Şılbe Sokak'ta bir şahsın hareketsiz şekilde görüldüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Uçurumdan çıkarılamayan şahıs için AFAD'dan destek istendi. Bölgeye 7 arama kurtarma personeli ile 2 arama kurtarma aracı sevk edildi. Uçurumdan çıkarılan şahsın, kayıp ihbarı yapılan Hüseyin Kuday olduğu belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Cenaze, otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#DİYARBAKIR #YENİŞEHİR #112 ACİL SAĞLIK #AFAD

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Yer: Diyarbakır! Kayıp ihbari yapılan şahıs ölü bulundu
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