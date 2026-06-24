Yer Esenyurt! Aracının içinde kurşun yağmuruna tutuldu! 2 çocuk babası evinin önünde katledildi: ’Kapısını açmadan vurmuşlar’

'KOMŞUMUZDU, YENİ TAŞINMIŞLARDI'

Olayı anlatan mahalleli Habibe Güler, "Burada adamı vurmuşlar. Arka tarafta bekçi var, ben o sıktı sandım. Oraya gidiyordum, baktım ki buradan geliyor ses. Geldim baktım, orada yığılmışlar. Sonra da polisleri çağırdık. Hanımı indi aşağıya. Bizim komşumuzdu, yeni taşınmışlardı. Evliydi, çocuğu da vardı" dedi.