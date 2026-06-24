Haberler Yaşam Haberleri Yer Esenyurt! Aracının içinde kurşun yağmuruna tutuldu! 2 çocuk babası evinin önünde katledildi: 'Kapısını açmadan vurmuşlar’
Giriş Tarihi: 24.06.2026 15:10

Yer Esenyurt! Aracının içinde kurşun yağmuruna tutuldu! 2 çocuk babası evinin önünde katledildi: 'Kapısını açmadan vurmuşlar’

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen silahlı saldırı mahalleliyi dehşete düşürdü. Yeni taşındığı evinin önünde aracına binmek isteyen Ş.M.K. silahlı saldırıya uğradı. 2 çocuk babası talihsiz adam vücuduna isabet eden mermiler sonucu hayatını kaybederken kapı detayı kan dondurdu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yer Esenyurt! Aracının içinde kurşun yağmuruna tutuldu! 2 çocuk babası evinin önünde katledildi: ’Kapısını açmadan vurmuşlar’
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Olay, saat 05.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi 1249. Sokak'ta meydana geldi. Evinden çıkan Ş.M.K., aracına binmek istediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Ş.M.K., kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ş.M.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

'KOMŞUMUZDU, YENİ TAŞINMIŞLARDI'

Olayı anlatan mahalleli Habibe Güler, "Burada adamı vurmuşlar. Arka tarafta bekçi var, ben o sıktı sandım. Oraya gidiyordum, baktım ki buradan geliyor ses. Geldim baktım, orada yığılmışlar. Sonra da polisleri çağırdık. Hanımı indi aşağıya. Bizim komşumuzdu, yeni taşınmışlardı. Evliydi, çocuğu da vardı" dedi.

'KAPISINI AÇMADAN VURMUŞLAR'

Bir diğer görgü tanığı Hasan D. ise, "Ben çıktığımda sadece kalabalık vardı. Vurmuşlardı, orada yatıyordu. Polisler çevirmişlerdi olay yerini. Yan binamızda oturuyor. Saat 06.00'ya geliyordu, o civarlardaydı. 2 el silah sesi duydum. Arabanın kapısını açmadan vurmuşlar" ifadelerini kullandı.

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ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESENYURT #İSTANBUL

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Yer Esenyurt! Aracının içinde kurşun yağmuruna tutuldu! 2 çocuk babası evinin önünde katledildi: 'Kapısını açmadan vurmuşlar’
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