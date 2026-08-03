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Giriş Tarihi: 3.08.2026 11:26

Yer Eskişehir! O ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Yakınları ve mahalleli birbirine girdi!

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 72 yaşındaki adam için mahalleli ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri girdiği evde korkunç manzarayla karşılaştı. Yaşlı adamın olay yerine gelen yakınları ve mahalleli arasında tartışma çıkarken 'Niçin sahip çıkmadınız' eleştirilerine 'Ölüsüne sahip çıkıyoruz' tepkisi kan dondurdu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Yer Eskişehir! O ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Yakınları ve mahalleli birbirine girdi!
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Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Yazan Sokak'ta bulunan 11 numaralı müstakil evde yalnız yaşayan 72 yaşındaki H.E.'den uzun süredir haber alamayan çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

72 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye yardımıyla girilen evde H.E.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerde, 72 yaşındaki adamın bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

"ÖLÜSÜNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Olay üzerine adrese gelen H.E.'nin yakınları ile komşuları arasında sözlü tartışma çıktı. Komşuların şahsın tek başına yaşadığını ve ilgilenilmediğini öne sürmesi üzerine yakınları, "Ölüsüne sahip çıkıyoruz" cevabını verdi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESKİŞEHİR

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