Yer Eskişehir! O ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Yakınları ve mahalleli birbirine girdi!

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Yazan Sokak'ta bulunan 11 numaralı müstakil evde yalnız yaşayan 72 yaşındaki H.E.'den uzun süredir haber alamayan çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
72 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye yardımıyla girilen evde H.E.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerde, 72 yaşındaki adamın bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.
"ÖLÜSÜNE SAHİP ÇIKIYORUZ"
Olay üzerine adrese gelen H.E.'nin yakınları ile komşuları arasında sözlü tartışma çıktı. Komşuların şahsın tek başına yaşadığını ve ilgilenilmediğini öne sürmesi üzerine yakınları, "Ölüsüne sahip çıkıyoruz" cevabını verdi.