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Giriş Tarihi: 21.06.2026 02:43

Yer: Eyüpsultan! Motosikletlilere silahlı saldırı: Yaralılar var

İstanbul Eyüpsultan'da bir benzin istasyonunda motosikletleriyle park halinde bekleyen 3 kişiye, istasyona giren bir otomobilden silahla ateş açıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

İHA
Yer: Eyüpsultan! Motosikletlilere silahlı saldırı: Yaralılar var
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Eyüpsultan'daki olay, saat 00.00 sıralarında, Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi.

3 KİŞİ YARALANDI

İddiaya göre, istasyonda motosikletleriyle park halinde bekleyen 3 kişinin yanına bir otomobil yaklaştı. Araçtaki kişi ya da kişiler, 3 kişiye silahla ateş açarak olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Güvenlik şeridi çekerek boş kovanları toplayan ekipler, olay anını kaydeden güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #EYÜPSULTAN

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Yer: Eyüpsultan! Motosikletlilere silahlı saldırı: Yaralılar var
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