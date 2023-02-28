Yer Hatay: Depremde zarar gören araçlar için harekete geçildi

Enkaz altından çıkarılan otomobilinin pert olduğunu dile getiren depremzede Ayten Horoz ise "Hiçbir şeyimiz kalmadı. Sıfırdan başladık. Canımızın sağ çıktığına şükrediyoruz. Dükkanlarımızı, araçlarımızı, evlerimizi kaybettik. Sokaktayız. Eşim, evimiz ve iş yeri için sıraya girdi. Ben de araç için buradayım" diye konuştu.