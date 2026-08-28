Yer İstanbul! Fuhuş çetesinden masör tuzağı! İnternette ilan verip kandırdılar: Korsan taksiyi servis gibi kullanıp…

KADINLARI BORÇLANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin kadınlar üzerindeki kontrolünü artırmak için farklı yöntemlere de başvurduğu belirlendi. Bazı kadınların üzerlerine kredi çektirdikleri, çeşitli alım-satım işlemleri yaptırarak borçlandırdıkları ve bu şekilde ekonomik bağımlılık oluşturdukları tespit edildi. Bu yöntemlerle kadınların yapıdan ayrılmasının güçleştirildiği belirlendi.