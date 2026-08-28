Yer İstanbul! Fuhuş çetesinden masör tuzağı! İnternette ilan verip kandırdılar: Korsan taksiyi servis gibi kullanıp…

İstanbul'da fuhuşla mücadele kapsamında Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda internet ortamında yayınlanan ilanları ve şüphelilerin faaliyetlerini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, "masaj salonunda çalışacak bayan masör" şeklinde ilanlar yayımlayarak kadınlarla irtibat kurduğu belirlendi. Masaj salonunda çalışma teklifinde bulundukları kadınları çeşitli yöntemlerle kandıran şüphelilerin, daha sonra kadınları fuhuş faaliyetlerine yönlendirdiği tespit edildi.
PAZARLIĞI BİZZAT YAPTILAR
Şüphelilerin, fuhuş faaliyetlerine dahil ettikleri kadınlarla müşteriler arasındaki pazarlığı da bizzat gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Buluşmaları organize eden şüphelilerin, bu faaliyetlerden ekonomik kazanç sağladığı belirlendi.
KADINLARI BORÇLANDIRMIŞLAR
Şüphelilerin kadınlar üzerindeki kontrolünü artırmak için farklı yöntemlere de başvurduğu belirlendi. Bazı kadınların üzerlerine kredi çektirdikleri, çeşitli alım-satım işlemleri yaptırarak borçlandırdıkları ve bu şekilde ekonomik bağımlılık oluşturdukları tespit edildi. Bu yöntemlerle kadınların yapıdan ayrılmasının güçleştirildiği belirlendi.