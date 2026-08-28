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Giriş Tarihi: 28.08.2026 12:47 Son Güncelleme: 28.08.2026 12:49

Yer İstanbul! Fuhuş çetesinden masör tuzağı! İnternette ilan verip kandırdılar: Korsan taksiyi servis gibi kullanıp…

İstanbul’da fuhuş ağına yönelik yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin internet üzerinden “masaj salonunda çalışacak bayan masör” ilanları vererek kadınlarla irtibat kurduğu, iş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhuş faaliyetlerine yönlendirdiği belirlendi. Şüphelilerin ayrıca sahte kadın görselleriyle ilan vererek internet üzerinden müşteri aradığı ortaya çıktı. Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İşte detaylar...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Yer İstanbul! Fuhuş çetesinden masör tuzağı! İnternette ilan verip kandırdılar: Korsan taksiyi servis gibi kullanıp…
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İstanbul'da fuhuşla mücadele kapsamında Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda internet ortamında yayınlanan ilanları ve şüphelilerin faaliyetlerini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, "masaj salonunda çalışacak bayan masör" şeklinde ilanlar yayımlayarak kadınlarla irtibat kurduğu belirlendi. Masaj salonunda çalışma teklifinde bulundukları kadınları çeşitli yöntemlerle kandıran şüphelilerin, daha sonra kadınları fuhuş faaliyetlerine yönlendirdiği tespit edildi.

PAZARLIĞI BİZZAT YAPTILAR

Şüphelilerin, fuhuş faaliyetlerine dahil ettikleri kadınlarla müşteriler arasındaki pazarlığı da bizzat gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Buluşmaları organize eden şüphelilerin, bu faaliyetlerden ekonomik kazanç sağladığı belirlendi.

KORSAN TAKSİYLE SERVİS

Öte yandan şüphelilerin, faaliyetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla korsan taksicilik yaptığı ve fuhuş yapan kadınları müşterilere bu yöntemle ulaştırdığı tespit edildi.

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KADINLARI BORÇLANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin kadınlar üzerindeki kontrolünü artırmak için farklı yöntemlere de başvurduğu belirlendi. Bazı kadınların üzerlerine kredi çektirdikleri, çeşitli alım-satım işlemleri yaptırarak borçlandırdıkları ve bu şekilde ekonomik bağımlılık oluşturdukları tespit edildi. Bu yöntemlerle kadınların yapıdan ayrılmasının güçleştirildiği belirlendi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL

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Yer İstanbul! Fuhuş çetesinden masör tuzağı! İnternette ilan verip kandırdılar: Korsan taksiyi servis gibi kullanıp…
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