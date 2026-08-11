Yer İzmir! Korkunç yangında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Torununu kurtarmak için alevlerin arasına dalmış...

DOĞUM GÜNÜNE SAYILI GÜNLER KALMIŞTI

Yangın haberini alarak olay yerine gelen yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Hayatını kaybeden Yiğit Bulut Aydın'ın 23 Ağustos'ta doğum günü olduğu öğrenildi. Öte yandan Yiğit Bulut Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın (32), eşi çalışmak için yurt dışına gidince 2 çocuğu ile anne ve babasının evine taşındığı belirtildi. Ailenin geçimini sağlamak için Kadriye Aydın'ın mumdan hediyelik eşyalar yaparak kadın pazarlarında sattığı, eşi Bayram Korkmaz'ın (59) ise hurda topladığı bildirildi.