Yer İzmir! Öldüresiye dövülüp metruk eve bırakıldı! Günlerce çöplerin içerisinde can çekişti: Sebebi kan dondurdu!





"SABAH SU İÇİRDİM, ALTINI DEĞİŞTİRDİM"



Metruk binada talihsiz adamı görerek yardım eli uzatan Savaş Bahadır, o anları anlatarak, "Sabah su içirdim, biraz yatırdım. Ambulansı bekledim. Altını değiştirdim. Uzun pijama giydirdim ve ambulansa bindirdik, hastaneye gitti" dedi. Bölgeden geçerken duyduğu sesler üzerine adamı fark eden Hasan Şahin ise "Vicdanım el vermedi. Çevredeki vatandaşlara durumunu sordum. Bir vatandaş olarak gereği neyse onu yaptım ve gerekli yerlere bildirdim. Hastaneye götürdüler" diye konuştu. Jandarma ekiplerinin, şahsı darp edip ölüme terk eden saldırganı yakalamak için başlattığı geniş çaplı çalışma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör