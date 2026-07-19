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Giriş Tarihi: 19.07.2026 12:10 Son Güncelleme: 19.07.2026 12:15

Yer İzmir! Özcan Gizay bıçaklanarak katledilmişti! Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı: Meğer cani aracın peşinden koşup…

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda 28 yaşındaki Özcan Gizay husumetlisi tarafından sokak ortasında göğsünden bıçaklanarak vahşice katledilmişti. Korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüdeki detaylar kan dondurdu. Meğer katil genç adamın peşinden koşup…

İHA Yaşam
Yer İzmir! Özcan Gizay bıçaklanarak katledilmişti! Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı: Meğer cani aracın peşinden koşup…
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16 Temmuz saat 01.00 sıralarında Konak ilçesinde meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen M.E. ile evli, 2 çocuk babası Özcan Gizay (28) sokak ortasında karşılaştı. M.E., elindeki bıçakla otomobil içerisinde bulunan Özcan Gizay'ı yaraladı ve olay yerinden ayrıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özcan Gizay, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Gizay'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



CİNAYET ANI KAMERADA

Olayın yaşandığı Kuruçay Mahallesi'ndeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre; Özcan Gizay idaresindeki araç sokaktan geçerken husumetlisi M.E.'nin bulunduğu noktadan ilerliyor.

ARACIN PEŞİNDEN KOŞUP BIÇAKLAMIŞ

Görüntülerde, Gizay'ın aracının önce yavaşladığı, ardından tekrar hareket ederek yoluna devam ettiği görülüyor. Bu esnada otomobilin peşinden koşmaya başlayan şüpheli M.E., hareket halindeki aracın açık olan şoför mahalli penceresinden elindeki bıçakla Özcan Gizay'a doğru şiddetli bir hamle yapıyor. Gizay, direksiyon başındayken göğsüne aldığı bu bıçak darbesiyle ağır yaralanıyor.

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BIÇAK DARBESİ SONRASI FENALAŞIP KAZA YAPMIŞ

Güvenlik kamerası görüntülerinin yanı sıra, olayın hemen sonrasına ilişkin kahreden bir detay da ortaya çıktı. Göğsüne aldığı ölümcül darbenin ardından aracıyla olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Özcan Gizay'ın, kısa süre sonra kan kaybından fenalaşarak direksiyon hakimiyetini yitirdiği öğrenildi. Kontrolden çıkan araç, sokak üzerinde park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

EKİPLER GENÇ ADAMI KANLAR İÇİNDE BULDU

Çarpışma sesini duyarak olay yerine koşan ve sürücünün araç içerisinde kanlar içinde yığıldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

CANİ SUÇ ALETİYLE KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli M.E., İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. M.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR #KONAK

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Yer İzmir! Özcan Gizay bıçaklanarak katledilmişti! Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı: Meğer cani aracın peşinden koşup…
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