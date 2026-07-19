Yer İzmir! Özcan Gizay bıçaklanarak katledilmişti! Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı: Meğer cani aracın peşinden koşup…

16 Temmuz saat 01.00 sıralarında Konak ilçesinde meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen M.E. ile evli, 2 çocuk babası Özcan Gizay (28) sokak ortasında karşılaştı. M.E., elindeki bıçakla otomobil içerisinde bulunan Özcan Gizay'ı yaraladı ve olay yerinden ayrıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özcan Gizay, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Gizay'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.