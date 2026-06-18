Yer İzmir! Pazarda korsan tezgah açmak isteyen adam dehşet saçtı: Ekiplerin bıçaklarla kasalarla saldırdı! Kendi ürünlerini döküp…





ZABITA MEMURUNU BAŞINDAN YARALADI

İddiaya göre, yapılan uyarılara hakaretlerle karşılık veren şüpheli, zabıta ekiplerinin ikazlarını dikkate almayarak tartışmayı büyüttü. Gerginliğin artması üzerine eline geçirdiği sebze kasasıyla bir zabıta memuruna saldıran şahıs, memuru başından yaraladı. Başına aldığı darbeyle yaralanan zabıta memuruna ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra hastaneye kaldırılan memur tedavisinin ardından darp raporu aldı. Hastane işlemlerinin tamamlanmasının ardından karakola giderek şüpheli hakkında şikayetçi olan zabıta memurunun yanı sıra, Torbalı Belediyesi'nin de adli sürece dahil olarak suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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