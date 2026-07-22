Haberler Yaşam Haberleri Yer Kahramanmaraş! Boğazına bıçak dayayıp gasp etmişti! Cani komşunun ifadesi kan dondurdu: Bileziklerle kıyafet alıp…
Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:03

Yer Kahramanmaraş! Boğazına bıçak dayayıp gasp etmişti! Cani komşunun ifadesi kan dondurdu: Bileziklerle kıyafet alıp…

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz aylarda evine daha önce misafirliğe gittiği komşusu 85 yaşındaki Elife Akkök boğazına bıçak dayanarak vahşice gasp edildi. Ellerinden yaralanan Elife Akkök komşusu Ahmet Gözükara’dan şikayetçi olurken yaşadığı kabus dolu dakikaları anlattı. Gaspçı komşu Gözükara için istenen ceza belli olurken ifadesi şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yer Kahramanmaraş! Boğazına bıçak dayayıp gasp etmişti! Cani komşunun ifadesi kan dondurdu: Bileziklerle kıyafet alıp…
  • ABONE OL

Olay, 10 Nisan'da Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Gözükara, Elife Akkök'ün evinin kapısını çalarak annesinin paket gönderdiğini söyledi. Akkök kapıyı açınca Ahmet Gözükara hızla eve girip yaşlı kadını mutfağa sürükledi, ardından yere yatırıp boğazına bıçak dayayarak altınlarını istedi.

KADINI BIÇAKLA YARALAYIP ALTINLARI GASP ETTİ

Bu sırada yaşanan boğuşmada Elife Akkök'ün iki eli de bıçakla yaralandı. Ahmet Gözükara Elife Akkök'ün kolundaki bileziği alıp kaçtı. Akkök'ün yardım çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, Ahmet Gözükara'yı Türkoğlu ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözükara'nın sattığı 37 gram ağırlığındaki bilezik ise kuyumcudan alınarak Elife Akkök'e teslim edildi.

KOMŞU SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Ahmet Gözükara sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Gözükara'nın; cinsel saldırı, nitelikli yağma, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal, nitelikli hırsızlık, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve hakaret suçlarından 12 ayrı kaydının olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda Ahmet Gözükara hakkında Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

'O PARAYLA KIYAFETLER ALIP TIRAŞ OLDUM'

İddianamede yer alan ifadesinde Ahmet Gözükara suçunu itiraf ederek yaşananları tüm detaylarıyla anlattı. Elife Akkök'ün evine daha önce ailesiyle birlikte misafirliğe gittiğini ve kolundaki bilezikleri bu sırada gördüğünü belirten Gözükara, "Olay günü marketten malzemeler alarak kapısını çaldım. Elife Akkök kapıyı açınca bıçakla müştekiye saldırıp bileziği almaya yeltendim. Bu sırada Akkök'ün karşı koyması üzerine bıçakla elinden ve bileğinden yaralayıp kolundaki bileziği bıçak zoruyla alıp evden kaçtım, bıçağı da kaçarken hatırlamadığım bir yere fırlattım. Bileziği kuyumcuda 217 bin 850 liraya bozdurup 7 bin lirası ile çeşitli borçlarımı kapattım, Ardından uyuşturucu almak amacıyla rehin bıraktığım telefonumu geri almak amacıyla telefonu elinde bulunduran kişiye 5 bin lira gönderdim. Daha sonra mağazaya gidip, kıyafetler alıp, tıraş oldum" dedi.

'KORKUMDAN BİLEZİĞİ TAKAMIYORUM'

Elife Akkök ise "Halen rüyalarıma giriyor, gece kalktığımda titriyorum, bir odadan bir odaya varmaya yüreğim düşüyor. Korkumdan bileziği takamıyorum, yüreğim düşüyor. Bankaya koydum, eve bile güvenemiyorum. Adliyede boyum kadar dosyası varmış, Allah onu çıkartmasın, onu dışarılara nasip etmesin, cezaevinde çürütsün. Hakim ona en ağır cezayı versin" diye konuştu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAHRAMANMARAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Kahramanmaraş! Boğazına bıçak dayayıp gasp etmişti! Cani komşunun ifadesi kan dondurdu: Bileziklerle kıyafet alıp…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA