Yer Kahramanmaraş! Boğazına bıçak dayayıp gasp etmişti! Cani komşunun ifadesi kan dondurdu: Bileziklerle kıyafet alıp…

'O PARAYLA KIYAFETLER ALIP TIRAŞ OLDUM'

İddianamede yer alan ifadesinde Ahmet Gözükara suçunu itiraf ederek yaşananları tüm detaylarıyla anlattı. Elife Akkök'ün evine daha önce ailesiyle birlikte misafirliğe gittiğini ve kolundaki bilezikleri bu sırada gördüğünü belirten Gözükara, "Olay günü marketten malzemeler alarak kapısını çaldım. Elife Akkök kapıyı açınca bıçakla müştekiye saldırıp bileziği almaya yeltendim. Bu sırada Akkök'ün karşı koyması üzerine bıçakla elinden ve bileğinden yaralayıp kolundaki bileziği bıçak zoruyla alıp evden kaçtım, bıçağı da kaçarken hatırlamadığım bir yere fırlattım. Bileziği kuyumcuda 217 bin 850 liraya bozdurup 7 bin lirası ile çeşitli borçlarımı kapattım, Ardından uyuşturucu almak amacıyla rehin bıraktığım telefonumu geri almak amacıyla telefonu elinde bulunduran kişiye 5 bin lira gönderdim. Daha sonra mağazaya gidip, kıyafetler alıp, tıraş oldum" dedi.