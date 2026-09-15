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Giriş Tarihi: 15.09.2026 15:30

Yer Kayseri! Anahtarı üzerinde unutulan otomobili çaldılar: Hırsızların yaşları akıllara durgunluk verdi!

Kayseri'de yaşanan hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Anahtarı üzerinde unutulan otomobili çalan şüpheliler polisin takibi sonucu yakalandı. Hırsızların yaşları ise şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yer Kayseri! Anahtarı üzerinde unutulan otomobili çaldılar: Hırsızların yaşları akıllara durgunluk verdi!
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Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tuğla Ocakları Sokak'ta meydana geldi.

HEPSİ 18'DEN KÜÇÜK

Üzerinde anahtarı unutulan A.Y.M.'ye ait 38 FB 150 plakalı otomobil, isimleri öğrenilemeyen 4 çocuk tarafından çalındı. Otomobil sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

4 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerası kayıtlarından aracın geçiş güzergahını belirleyen polis ekipleri, çalıntı otomobili Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde durdurdu. Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MELİKGAZİ #KAYSERİ

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Yer Kayseri! Anahtarı üzerinde unutulan otomobili çaldılar: Hırsızların yaşları akıllara durgunluk verdi!
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