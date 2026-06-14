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Giriş Tarihi: 14.06.2026 00:53

Yer: Kayseri! Parkta çocuklar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir parkta çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1’i bıçakla olmak üzere 2 çocuk yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli çocuk, suç aletiyle birlikte yakalandı.

İHA
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Kocasinan ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan bir parkta; K.Y. (16), M.Y. (16) ve A.D. (17) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.D., yanında bulunan bıçakla K.Y.'yi bacağından yaraladı; M.Y. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı çocukları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olay sonrası kaçan A.D., kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KAYSERİ #KOCASİNAN

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Yer: Kayseri! Parkta çocuklar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
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