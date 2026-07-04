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Giriş Tarihi: 4.07.2026 11:42

Yer Kocaeli! Otomobil TIR’ın altına girdi: Kahreden kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana gelen kaza bir aileyi paramparça etti. Otomobil TIR'a arkadan ok gibi saplanıp altına girdi. Feci olayda 24 yaşındaki sürücü Emin Torgay ile babası Musa Torgay hayatını kaybetti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Yer Kocaeli! Otomobil TIR’ın altına girdi: Kahreden kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti!
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Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Körfez ilçesi geçişi Hacıosman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Emin Torgay'ın kullandığı 41 APR 786 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarptı.

OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ

Otomobil dorsenin altına girerken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tavanı açılan otomobilde sıkışan Emin Torgay ile yanında bulunan babası Musa Torgay'ı çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan baba ve oğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BABA VE OĞLUN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLECEK

Tekstil işiyle uğraştıkları öğrenilen Musa Torgay ve oğlu Emin Torgay'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Dilovası ilçesinde toprağa verilecek.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KOCAELİ #KÖRFEZ

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Yer Kocaeli! Otomobil TIR’ın altına girdi: Kahreden kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti!
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