Yer Kocaeli! Otomobil TIR’ın altına girdi: Kahreden kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti!

OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ

Otomobil dorsenin altına girerken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tavanı açılan otomobilde sıkışan Emin Torgay ile yanında bulunan babası Musa Torgay'ı çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan baba ve oğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.