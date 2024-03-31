Yer Konya: Avukata silahlı saldırıda yeni gelişme!

Otomobilden indiğimde elime silah verdiler. Uyuşturucunun etkisindeydim. İlk önce aracımızla o sokaktan hızlı geçtik. Sonra ben geri dönüp, manavın orada durduğumda, manav bana sokaktan niye hızlı geçtiğimizi, kazaya sebebiyet verebileceğimizi söyledi. Ben de 'genciz biz' dedim. O sırada avukat geldi. O da sokakta hız yapmamamız gerektiğini söyledi. Sonra da ben tabancayla ateş ettim'' dedi. Öztürk'ün de benzer ifadeler verdiği öğrenildi.