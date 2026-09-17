Yer Konya! Odun toplamaya giden yaşlı çift her yerde aranıyordu: Meğer 2 gün boyunca ormanda mahsur kalmışlar…

2 GÜN ÖNCE ODUN ORMANA GİDEN ÇİFT 48 SAAT MAHSUR KALDI

Çift, sabah saatlerinde arama kurtarma çalışmalarında ormanda bulunarak sağlık kontrollerini gerçekleştirildi. Çiftin, 2 gün önce odun toplamak için ormana girdiği, traktörün kayması sonucu römorkunun devrildiği belirtildi. 2 gündür ormanda mahsur olan Bircan çifti, bulundukları yerden kurtarılarak sağlık kontrolleri için Doğanhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bayram ve Nafiya Bircan çiftinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

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