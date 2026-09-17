Haberler Yaşam Haberleri Yer Konya! Odun toplamaya giden yaşlı çift her yerde aranıyordu: Meğer 2 gün boyunca ormanda mahsur kalmışlar…
Giriş Tarihi: 17.09.2026 15:59

Yer Konya! Odun toplamaya giden yaşlı çift her yerde aranıyordu: Meğer 2 gün boyunca ormanda mahsur kalmışlar…

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. 2 gün önce ormana odun toplamaya giden Bayram (80) ve Nafiya Bircan (75) çiftinden haber alınamamıştı. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla yaşlı çift bulunurken traktörlerinin kaydığı ve mahsur kaldıkları belirtildi. İşte detaylar…

Yer Konya! Odun toplamaya giden yaşlı çift her yerde aranıyordu: Meğer 2 gün boyunca ormanda mahsur kalmışlar…
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Doğanhisar ilçesi Karaağa Mahallesi'nde yaşayan Bayram Bircan ve eşi Nafiya Bircan'dan haber alamayan yakınları dün gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine AFAD koordinasyonunda bölgedeki ormanda arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara Doğanhisar Kaymakamı Muhammed Ali Yolal, İlçe Jandarma ekipleri, İl Jandarma Dağ Komando ekipleri, itfaiye ekipleri, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

2 GÜN ÖNCE ODUN ORMANA GİDEN ÇİFT 48 SAAT MAHSUR KALDI

Çift, sabah saatlerinde arama kurtarma çalışmalarında ormanda bulunarak sağlık kontrollerini gerçekleştirildi. Çiftin, 2 gün önce odun toplamak için ormana girdiği, traktörün kayması sonucu römorkunun devrildiği belirtildi. 2 gündür ormanda mahsur olan Bircan çifti, bulundukları yerden kurtarılarak sağlık kontrolleri için Doğanhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bayram ve Nafiya Bircan çiftinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KONYA

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Yer Konya! Odun toplamaya giden yaşlı çift her yerde aranıyordu: Meğer 2 gün boyunca ormanda mahsur kalmışlar…
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