Yer Konya! Sarrafın dikkati dolandırıcıların telefon oyununu bozdu: Sahtekarların ağından böyle kurtuldu!

"EŞİM ONLARI ALIP BOZDURURKEN YAKALADIK"



Yaşanan dolandırıcılık girişimini anlatan Ömer Keçe, telefonla arayan kişilerin kendilerini savcı olarak tanıttığını belirterek, "Telefonuma baktım, 'Ben savcıyım, telefonunuz FETÖ'ye karıştı, başka yerlere de karışmış' diye telefon geldi. Bana hangi bankalarla çalıştığımı sordu. Sonra eşimi aramamı söylediler, 'İki polis gelecek' dediler. Eşimi aramışlar. Bizim yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde altınımız vardı. Eşim onları alıp bozdururken yakaladık. Allah razı olsun polislerimizden. Yakalanmaları için bankaya çağırdık ama gelmediler. Kimsenin bu tuzağa düşmemesi için uyarıyorum. Polisimizden Allah razı olsun, dolandırılmaktan kurtulduk" dedi.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör