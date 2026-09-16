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Giriş Tarihi: 16.09.2026 12:26

Yer Konya! Sarrafın dikkati dolandırıcıların telefon oyununu bozdu: Sahtekarların ağından böyle kurtuldu!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dolandırıcıların telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtması sonucu yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki altınlarını bozdurmak üzere sarrafa götüren vatandaş, sarraf ve polis ekiplerinin dikkati sayesinde mağdur olmaktan son anda böyle kurtuldu. İşte detaylar...

İHA Yaşam
Yer Konya! Sarrafın dikkati dolandırıcıların telefon oyununu bozdu: Sahtekarların ağından böyle kurtuldu!
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İddiaya göre, dolandırıcılar, telefonla ulaştıkları Ömer Keçe'ye telefonunun FETÖ soruşturmasına karıştığını ve başka yerlere de bağlantısının bulunduğunu söyledi. Ardından hangi bankalarla çalıştığını soran şüpheliler, güven kazanmak amacıyla vatandaşın eşini de arayarak eve iki polis geleceğini söyledi. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle hareket eden aile, ellerindeki yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki altınları bozdurmak üzere sarrafın yolunu tuttu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Durumdan şüphelenen sarrafın Keçe ile iletişime geçmesi ve polis ekiplerine haber vermesi üzerine ekipler kısa sürede harekete geçti. Altınların bozdurulmasının önüne geçilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"EŞİM ONLARI ALIP BOZDURURKEN YAKALADIK"

Yaşanan dolandırıcılık girişimini anlatan Ömer Keçe, telefonla arayan kişilerin kendilerini savcı olarak tanıttığını belirterek, "Telefonuma baktım, 'Ben savcıyım, telefonunuz FETÖ'ye karıştı, başka yerlere de karışmış' diye telefon geldi. Bana hangi bankalarla çalıştığımı sordu. Sonra eşimi aramamı söylediler, 'İki polis gelecek' dediler. Eşimi aramışlar. Bizim yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde altınımız vardı. Eşim onları alıp bozdururken yakaladık. Allah razı olsun polislerimizden. Yakalanmaları için bankaya çağırdık ama gelmediler. Kimsenin bu tuzağa düşmemesi için uyarıyorum. Polisimizden Allah razı olsun, dolandırılmaktan kurtulduk" dedi.
Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SEYDİŞEHİR #KONYA

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Yer Konya! Sarrafın dikkati dolandırıcıların telefon oyununu bozdu: Sahtekarların ağından böyle kurtuldu!
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