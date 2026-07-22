Yer Konya! Trafik magandası dehşet saçtı! Tartışma büyüyerek yumruklu saldırıya dönüştü: O anlar kamerada…

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Sultan Cem Caddesü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Motosiklet sürücüsü cadde üzerinde durarak araç sürücüsü ile konuşmaya başladı.
ARAÇTAN İNMEDEN YUMRUK ATTIĞI ANLAR KAMERADA
Bu sırada araç sürücüsü kask kamerasını fark etmesi üzerine motosiklet sürücüsüne araç içerisinden yumruk attı. Araçtan inen sürücü tekrar motosiklet sürücüsüne saldırması üzerine çevredeki vatandaşlar müdahale ederek tarafları ayırdı. Bu anlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
Trafik magandası, motosikletliyi darp etti! Yoldaki çukur nedeniyle çıkan kavga kamerada | Video