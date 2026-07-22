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Giriş Tarihi: 22.07.2026 12:05

Yer Konya! Trafik magandası dehşet saçtı! Tartışma büyüyerek yumruklu saldırıya dönüştü: O anlar kamerada…

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Araç sürücüsünün önce otomobilin içinden motosikletliye vurduğu, ardından araçtan inerek yumrukla saldırdığı anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Yer Konya! Trafik magandası dehşet saçtı! Tartışma büyüyerek yumruklu saldırıya dönüştü: O anlar kamerada…
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Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Sultan Cem Caddesü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Motosiklet sürücüsü cadde üzerinde durarak araç sürücüsü ile konuşmaya başladı.

ARAÇTAN İNMEDEN YUMRUK ATTIĞI ANLAR KAMERADA

Bu sırada araç sürücüsü kask kamerasını fark etmesi üzerine motosiklet sürücüsüne araç içerisinden yumruk attı. Araçtan inen sürücü tekrar motosiklet sürücüsüne saldırması üzerine çevredeki vatandaşlar müdahale ederek tarafları ayırdı. Bu anlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan, yaşanan olayın ardından taraflar karakola giderek birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KONYA #SELÇUKLU #KAZA

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