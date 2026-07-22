Yer Konya! Trafik magandası dehşet saçtı! Tartışma büyüyerek yumruklu saldırıya dönüştü: O anlar kamerada…

ARAÇTAN İNMEDEN YUMRUK ATTIĞI ANLAR KAMERADA

Bu sırada araç sürücüsü kask kamerasını fark etmesi üzerine motosiklet sürücüsüne araç içerisinden yumruk attı. Araçtan inen sürücü tekrar motosiklet sürücüsüne saldırması üzerine çevredeki vatandaşlar müdahale ederek tarafları ayırdı. Bu anlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Trafik magandası, motosikletliyi darp etti! Yoldaki çukur nedeniyle çıkan kavga kamerada | Video