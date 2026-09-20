Yer Küçükçekmece! Derede erkek cesedi bulunmuştu! Kimliği belli oldu: Meğer suya düşüp...

'BURADAKİLER ONU ÇOK SEVİYORDU'

Cesedi bulunan Güler'i daha önce gördüğünü söyleyen Burak Ergün, "Duyduğumuzda evinde kalp krizi geçirdiğini zannettik. Ertesi gün şu anda bulunduğumuz bölgenin 150-200 metre ilerisinde, 2 tane genç tarafından ölü bir şekilde bulunduğunu öğrendik. Polisi aramışlar. Suya düşerek vefat etmiş. Bu bölge onu çok seviyordu, herkese koşardı. Bakkala bile gidilecek olsa kendisi gider gelirdi burada" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör