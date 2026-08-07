Yer Kütahya! O ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Çöp yığınlarının arasında hareketsiz bedeni bulundu!

Olay, Yunusemre Mahallesi Aşiyan Sokak'taki 6 katlı binanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan Şerife D.'nin, kapısına bırakılan yemeklerin iki gündür alınmadığını fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EKİPLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye görevlileri balkondan daireye girdi. Evde yapılan kontrolde Şerife D., çöp yığınları arasında hareketsiz halde bulundu.
YAŞLI KADININ DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şerife D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin incelemesinin ardından adrese gelen belediye ekipleri çöp evde temizlik çalışması başlattı.