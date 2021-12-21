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Giriş Tarihi: 21.12.2021 14:47 Son Güncelleme: 21.12.2021 14:55

Yer Malatya: Döviz kurları düşünce davullu zurnalı kutlama yaptılar

AA
Yer Malatya: Döviz kurları düşünce davullu zurnalı kutlama yaptılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan düşüş, Malatya'da sevinçle karşılandı. O anlar objektiflere böyle yansıdı...

Esnaf doların düşüşünü halaylarla kutladı

Kent merkezindeki Soykan Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, davul zurna eşliğinde döviz kurlarındaki düşüşü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar atan vatandaşlar, ellerindeki sahte dolar ve avroları yakarak Türk lirasına sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Grup adına konuşan esnaf İrfan Yılmaz, dolar fiyatlarındaki düşüşü kutlamak için bir araya geldiklerini belirterek, "Doları bir pranga olarak kullanıp Türkiye'yi köle yapacaklardı, reis buna izin vermedi. Biz de Beydağı gibi reisin yanındayız. İnşallah şimdi sıra fırsatçılara, karaborsacılara gelecek. Ekonomik kurtuluş savaşına devam, reise selam." dedi.

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Malatya İl Başkanı Serkan Aybar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar güvendiklerini söyledi.

Bir süre slogan atan grup, daha sonra dağıldı.

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Yer Malatya: Döviz kurları düşünce davullu zurnalı kutlama yaptılar
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