Yer Malatya: Döviz kurları düşünce davullu zurnalı kutlama yaptılar

Grup adına konuşan esnaf İrfan Yılmaz, dolar fiyatlarındaki düşüşü kutlamak için bir araya geldiklerini belirterek, "Doları bir pranga olarak kullanıp Türkiye'yi köle yapacaklardı, reis buna izin vermedi. Biz de Beydağı gibi reisin yanındayız. İnşallah şimdi sıra fırsatçılara, karaborsacılara gelecek. Ekonomik kurtuluş savaşına devam, reise selam." dedi.