Haberler Yaşam Haberleri Yer: Manisa! Jandarmanın muayeneye getirdiği tutukludan doktora tekmeli saldırı
Giriş Tarihi: 24.2.2022 17:03

Yer: Manisa! Jandarmanın muayeneye getirdiği tutukludan doktora tekmeli saldırı

DHA
Yer: Manisa! Jandarmanın muayeneye getirdiği tutukludan doktora tekmeli saldırı

Manisa'da, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne jandarma eşliğinde cezaevinden muayeneye gelen tutuklu, raporu olmadığı için istediği ilacı yazmayan Nöroloji Uzmanı Dr. Bahadır Erdoğan'a tekme attı. Olayın ardından Hekim Birliği Sendikası, poliklinik doktorlarının can güvenliği sağlanana kadar görevden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

Manisa'daki olay, bugün sabah saatlerinde Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi nöroloji polikliniğinde meydana geldi. Jandarmanın muayene için getirdiği erkek hasta, Nöroloji Uzmanı Dr. Bahadır Erdoğan'dan farklı bir ilaç yazmasını istedi. Dr. Erdoğan, ilacı yazabilmesi için özel rapor alınması gerektiğini belirterek bu talebi reddetti. Bunun üzerine hasta ve doktor arasında tartışma çıktı. Tutuklu hasta, Dr. Erdoğan'a poliklinik koridorunda tekme attı. Saldırıya jandarma ekibi müdahale etti. Dr. Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hastane yönetimi ve Dr. Erdoğan tutuklu hakkında polise şikayetçi oldu.

GÖREVDEN ÇEKİLME KARARI ALINDI
Olayın ardından Hekim Birliği Sendikası'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada. "Manisa Akhisar Devlet Hastanesi'nde Nöroloji doktorumuza kolluk kuvveti kontrolünde bulunmasına rağmen bir tutuklu fiziki müdahalede bulunarak saldırmıştır. Sendikamız olaya derhal müdahil olmuştur. Manisa Akhisar Devlet Hastanesi'nde bulunan tüm hekimlerimiz için can güvenlikleri sağlanıncaya kadar görevden çekilme yönünde karar alınmıştır. Durum başhekime tebliğ edilmiştir. Başhekimlik hekim arkadaşlarımızın can güvenliğinin sağlandığını resmi olarak tebliğ ettiğinde poliklinikler hizmeti verilmeye devam edecektir."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı başladı! Putin emri verdi patlama sesleri arka arkaya geldi! Donbas'a askeri operasyon
SON DAKİKA: NATO'dan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Askeri müdahale olacak mı?
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
AFP dünyaya son dakika olarak duyurdu: Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girdi
SON DAKİKA: Ukrayna'dan yeni açıklama: 50 Rusya askerini öldürdük! 6 uçak ve 4 tankı vurduk!
Son dakika: Rusya Ukrayna'da radar üssünü vurdu! Mariupol'da alevler yükseliyor
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında korkunç iddia: Kırım üzerinden girdiler, yüzlerce ölü var
SON DAKİKA! Rusya Ukrayna savaşı alarma geçirdi: "İkinci dünya savaşından bu yana..."
Gaye Dümen ‘Miras için büyük tezgah dönüyor’ Haydar Dümen’in herkesten gizlediği üç çocuğu ortaya çıktı!
SON DAKİKA! Rusya Ukrayna savaşı başladı! Dünyadan tepkiler peş peşe geldi: Dehşete düştük...
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer: Manisa! Jandarmanın muayeneye getirdiği tutukludan doktora tekmeli saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA