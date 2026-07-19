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Giriş Tarihi: 19.07.2026 11:52

Yer Mardin! Misafirliğe gittiği evde kabusu yaşadı: Talihsiz kız çocuğu damda uyuduğu sırada silahla vuruldu!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden Mazıdağı ilçesine bağlı Ulutaş Mahallesi'nin Karadal mezrasında meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Misafirliğe gittiği yerde 12 yaşındaki kız çocuğu sabaha karşı damda uyuduğu sırada silahla vurularak yaralandı. İşte detaylar…

İHA
Yer Mardin! Misafirliğe gittiği evde kabusu yaşadı: Talihsiz kız çocuğu damda uyuduğu sırada silahla vuruldu!
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Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Karadal mezrasına misafir olarak gelen 12 yaşındaki kız çocuğu, sabahın erken saatlerinde evin damında uyuduğu sırada henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.

KÜÇÜK KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. İlk müdahalesi Mazıdağı Devlet Hastanesinde yapılan yaralı çocuk, daha sonra ileri tetkik ve tedavi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MARDİN #KIZILTEPE

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Yer Mardin! Misafirliğe gittiği evde kabusu yaşadı: Talihsiz kız çocuğu damda uyuduğu sırada silahla vuruldu!
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