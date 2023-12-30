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Giriş Tarihi: 30.12.2023 17:19

Yer Mersin! Arkadaşına kurşun yağdırdı!

Mersin'de M.Ö. ile arkadaşı Ali Yaşlı arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tabancaya sarılan M.Ö. arkadaşına kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Yaşlı, kurtarılamazken cinayetin ardından kaçan cani arkadaş yakalandı!

İHA
Yer Mersin! Arkadaşına kurşun yağdırdı!
Kan donduran olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Mersin'in Mut ilçesi Meydan Mahallesi Çömlekçi Sokak'ta meydana geldi. M.Ö. ile arkadaşı Ali Yaşlı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.Ö., yanındaki tabancayı çekip Yaşlı'ya iki el ateş ederek başından ve boynundan vurdu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşlı, kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan M.Ö., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Yer Mersin! Arkadaşına kurşun yağdırdı!
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